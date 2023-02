Planica (SID) - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die erste WM-Entscheidung am Samstag weiter Andreas Wellinger auf dem Zettel. Der zweimalige Saisonsieger kam in der Qualifikation am Freitagabend zwar "nur" auf Rang neun, doch für Horngacher ändert das nichts an der Ausgangslage für den Wettkampf von der Normalschanze in Planica (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

"Mir ist das so sogar lieber, wenn Andi was zum arbeiten hat und nicht der große Favorit ist. Morgen zählt's, und da kann man sich auf ihn verlassen, dass am Punkt X auch der richtige Sprung kommt", sagte Horngacher nach der Qualifikation. Auch Wellinger schielt weiter nach oben: "Weit weg bin ich nicht, das ist alles sau knapp beieinander. Es wird minimum zehn Medaillenanwärter geben."

Bester DSV-Adler im Vorausscheid war indes Karl Geiger als Vierter. "Er ist heute deutlich besser gesprungen, hat die Sachen gut analysiert und umgesetzt. Er braucht immer ein bisschen, sortiert sich erstmal, sucht den Rhythmus. Ich glaube, er ist auf einem sehr guten Weg", sagte Österreicher Horngacher.

Glänzend präsentierten sich indes die Gastgeber mit Quali-Sieger Anze Lanisek und dem drittplatzierten Timi Zajc (3.). "Die kennen die Schanze, das ist klar. Sie springen das ganze Jahr schon sehr gut, haben ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, zeigen tolle Sprünge. Die werden schwer zu knacken sein", prognostizierte Horngacher.