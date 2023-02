Planica (SID) - DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat eine Vierschanzentournee im Sommer zur Aufwertung der bislang wenig beachteten Sommer-Grand-Prix-Serie ins Spiel gebracht. "Die Orte, in denen wir springen, sind auch Sommertourismusorte: Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Innsbruck. Warum sollte man das nicht nutzen?", sagte Hüttel dem Nachrichtenportal t-online.

Mit Vertretern der Tournee-Orte habe er bereits über eine "Green-Edition" der im Winter äußert populären Serie gesprochen, die sich mit einem Konzert verbinden ließe. "Skisprung ist ein Stück weit Entertainment und Show ohne dass der Spitzensport vernachlässigt wird. Die Schanzen sind bereits für Millionen von Euro für den Sommer gebaut worden", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) weiter.

Hüttel hofft dabei auch auf die Unterstützung des Internationalen Skiverbandes FIS. Eine Refinanzierbarkeit wäre "deutlich höher, wenn die FIS sich dazu entschließen könnte, das Ganze Weltcup zu nennen. Das wäre ein wichtiger Punkt in der Außendarstellung" so Hüttel: "Ob wir dann einen separaten Sommer- und einen separaten Winter-Weltcup haben, muss besprochen werden, doch man sollte sich in diese Richtung Gedanken machen".