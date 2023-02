Lake Placid (SID) - Der ehemalige Skispringer Andre Kiesewetter hat seinem Nachfolger Andreas Wellinger zu dessen Weltcupsieg in Lake Placid gratuliert. "Wir haben uns in die Arme genommen und gelacht, weil ich es ihm vorher so sehr gewünscht habe, dass er mein Nachfolger wird. Und er hat es wahrgemacht", sagte der 53-Jährige dem SID.

Kiesewetter hatte 1990 das bislang letzte Springen in Lake Placid gewonnen, nun trat Wellinger in seine Fußstapfen. "Vor dem Springen ist Andreas auf mich zugekommen und meinte: 'Du hast doch hier vor 33 Jahren gesiegt. Wie gewinnt man denn hier?' Ich habe geantwortet, dass man einfach locker bleiben und das Springen genießen soll. Und wie es dann so kommt, gewinnt er hier", sagte Kiesewetter: "Das ist eine mega schöne Geschichte."

Kiesewetter ist als Betreuer und Physiotherapeut der Schweizer Springer erstmal seit seinem Sieg im Dezember 19990 wieder nach Lake Placid gereist.