Innsbruck (SID) - Der polnische Skispringer Dawid Kubacki greift bei der 71. Vierschanzentournee nach dem Tagessieg am Bergisel. Der Zweite der Gesamtwertung flog in Innsbruck auf 127,0 m, führt nach dem ersten Durchgang und erhöhte den Druck auf den bisherigen Tournee-Dominator Halvor Egner Granerud. Der Norweger hat als Sechster kaum noch Chancen auf den Tagessieg.

Hinter Kubacki liegen der Slowene Anze Lanisek und Kamil Stoch (Polen). Als bester Deutscher folgt Andreas Wellinger erst auf Rang 17. Die letzte deutsche Hoffnung für die Gesamtwertung flog auf 120,0 m und bleibt in der virtuellen Tournee-Wertung Sechster.

Als zweitbester Deutscher folgt Youngster Philipp Raimund auf Rang 19, der Oberstdorfer landete vor den Augen seiner Familie bei 116,5 m. Eine ordentliche Leistung zeigten auch Pius Paschke (Kiefersfelden) und Constantin Schmid (Oberaudorf) auf den Positionen 20 und 24.

Der zuletzt formschwache Markus Eisenbichler (Siegsdorf) schaffte es erstmals bei dieser Tournee in den zweiten Durchgang, der sechsmalige Weltmeister belegt nach einem Flug auf 117,0 m den 25. Rang.

Stephan Leyhe (Willingen), 2019 noch Vierter in Innsbruck, schied dagegen ebenso wie Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) aus. Der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger war am Dienstag völlig überraschend schon in der Qualifikation gescheitert.