Köln (SID) - Bei der Weltcup-Rückkehr auf die Olympiaschanze in Lake Placid/USA nach 33 Jahren haben die deutschen Skispringer die Top 10 fest im Visier. Andreas Wellinger (Ruhpolding) liegt nach einem Sprung auf 129,0 m zur Halbzeit auf Rang fünf, dicht vor Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (Oberstdorf/7.) und Stephan Leyhe (Willingen/8.). Zehn Tage vor dem WM-Auftakt eroberte Ryoyu Kobayashi (Japan) mit einem Schanzenrekord von 136,0 m die Führung.

Trotz komplizierter Windbedingungen kamen die DSV-Adler hervorragend zurecht. In der Qualifikation hatte Wellinger den vorübergehenden Schanzenrekord (132,5 m) aufgestellt. Im ersten Durchgang lag dann Leyhe mit guten Haltungsnoten lange Zeit vorne, ehe sich Geiger an seinem 30. Geburtstag zwischenzeitlich an die Spitze schob.

Auch die restlichen deutschen Starter um Markus Eisenbichler (Siegsdorf/21.), Philipp Raimund (Oberstdorf/26.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/29.) sind im zweiten Durchgang dabei.

Erstmals seit 19 Jahren findet ein Skisprung-Weltcup in den USA statt, sogar erstmals seit 1990 in Lake Placid. Der kleine Wintersportort im Bundesstaat New York war 1932 und 1980 Austragungsort der Olympischen Winterspiele, die beiden Schanzen wurden 2021 modernisiert. Beim bislang letzten Weltcup, dem ersten Wettkampf nach der deutschen Wiedervereinigung, gewann der Thüringer Andre Kiesewetter.

Nach dem zweiten Wettkampf am Sonntag in Lake Placid reisen die DSV-Adler am kommenden Wochenende ins rumänische Rasnov. Dort findet die WM-Generalprobe für die Titelkämpfe im Planica/Slowenien (21. Februar bis 5. März) statt.