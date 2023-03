Köln (SID) - Skispringer Pius Paschke kehrt nach zwei Monaten in das deutsche Weltcup-Team zurück. Der 32-Jährige ersetzt am Wochenende beim Saisonfinale im slowenischen Planica den erkrankten Justin Lisso. Paschke war zuletzt Ende Januar am Kulm in Bad Mitterndorf zum Einsatz gekommen, als ebenfalls ein Skifliegen auf dem Programm stand.

In Planica stehen ab Freitag zwei Einzel und ein Teamwettkampf an. "Für uns geht eine historisch lange Saison zu Ende. Wir wollen uns noch einmal mit guten Leistungen verabschieden. Nachvollziehbarerweise sind die Akkus der Aktiven weitgehend leer", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Die Saison hatte bereits Anfang November begonnen, in Planica stehen nun erstmals Weltcupspringen im April an. "Auch wenn die Wetterprognosen aktuell nicht sehr vielversprechend sind, hoffen wir doch auf faire und sichere Bedingungen in den nächsten Tagen, um die Saison mit möglichst weiten Flügen beenden zu können", sagte Horngacher.