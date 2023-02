Willingen (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat beim dritten Heim-Weltcup der Saison den Hattrick gefeiert. In Willingen gewann die Olympia-Zweite aus Oberstdorf nach einem sensationellen zweiten Sprung auf 149,5 m vor Ema Klinec (Slowenien) und Sara Takanashi (Japan), zuvor hatte Althaus bereits in Hinterzarten und Titisee-Neustadt triumphiert. "Es war ein richtig starker Sprung", sagte Bundestrainer Maximilian Mechler in der ARD.

Althaus (26) war nach dem ersten Durchgang mit 133,0 m noch Dritte, überflügelte auf der Mühlenkopfschanze bei strahlendem Sonnenschein aber die zunächst Führende Klinec und Takanashi mit einem Riesensatz. Für Althaus war es bereits der fünfte Weltcupsieg der laufenden Saison, sie verkürzte den Rückstand in der Gesamtwertung zur Führenden Eva Pinkelnig (Österreich).

Selina Freitag (Aue) verfehlte als Siebte das Podium. Von den übrigen deutschen Springerinnen schaffte es keine unter die Top 10. Luisa Görlich (Lauscha) wurde 15., Anna Rupprecht (Degenfeld) 20., Juliane Seyfarth (Ruhla) landete auf Rang 23 und Pauline Heßler (Lauscha) auf 24.