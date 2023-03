Planica (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat bei der WM in Planica Bronze im Einzel von der Großschanze gewonnen. Die Oberstdorferin musste sich einzig der neuen Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada und Titelverteidigerin Maren Lundby (Norwegen) geschlagen geben. Für Althaus war es in ihrem vierten Wettkampf der Titelkämpfe in Slowenien ihre vierte Medaille.

Althaus hatte von der Normalschanze Gold im Einzel, Mixed und Team geholt. Team-Weltmeisterin Selina Freitag, vom kleinen Bakken noch Vierte, musste sich am Mittwoch mit dem 19. Platz begnügen. Pauline Heßler zeigte ein ordentliches WM-Debüt und belegte den 26. Rang.