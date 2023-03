Köln (SID) - Skispringerin Katharina Althaus ist vor dem letzten Tag der Raw-Air-Tournee in Norwegen auf den zweiten Platz der Gesamtwertung geklettert. Die Dreifach-Weltmeisterin von Planica belegte in der Qualifikation für den abschließenden Wettkampf am Mittwoch (16.30 Uhr/Eurosport) in Lillehammer Rang zwei. Nach zehn von zwölf Wertungssprüngen kommt die Oberstdorferin auf 1173,0 Punkte und hat nur noch die klar führende Slowenin Ema Klinec (1210,6) vor sich.

Althaus flog auf ihrer Lieblingsschanze, auf der sie fünf ihrer bisherigen 14 Weltcupsiege geholt hat, auf 129,0 m und lag gleichauf mit Klinec hinter Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada.

Teamweltmeisterin Selina Freitag (Aue) folgte auf Rang vier und machte in der Gesamtwertung ebenfalls einen Platz gut, mit 1168,2 Punkten ist sie nun Dritte vor der Norwegerin Anna Odine Ström (1163,0). Auch die übrigen DSV-Starterinnen qualifizierten sich für den finalen Wettkampf.

Für die Frauen endet die Norwegen-Tour anders als für die Männer schon am Mittwoch, da die Frauen-Premiere des Skifliegens in Vikersund nicht mehr für die Gesamtwertung zählt. Dort dürfen die besten 15 Springerinnen der Raw Air teilnehmen. Die Siegerin der Tour erhält ein Preisgeld von 40.000 Euro, die Zweitplatzierte noch 15.000 Euro.