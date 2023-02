Köln (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat ihren neunten Podestplatz des Winters knapp verpasst. Zwei Wochen vor der WM in Planica landete die Olympia-Zweite aus Oberstdorf beim Weltcup im österreichischen Hinzenbach auf Rang vier, zum Treppchen fehlten umgerechnet nur 85 Zentimeter. Ihren sechsten Saisonsieg feierte Lokalmatadorin Eva Pinkelnig, die ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute.

Althaus sprang auf 86,5 und 87,5 m, nach dem ersten Durchgang hatte sie noch auf Rang fünf gelegen. Pinkelnig, die bei ihrem Heimspiel auf 91,5 und 89,5 m kam, siegte vor Weltmeisterin Ema Klinec und Nika Prevc (beide Slowenien). Selina Freitag als Siebte und Anna Rupprecht als Elfte sorgten für ein starkes Ergebnis des deutschen Teams.

Im Gesamtweltcup bleibt Althaus mit jetzt 1053 Punkten Zweite, verlor gegenüber Pinkelnig (1242) aber an Boden. Am Samstag steht in Hinzenbach ein weiterer Einzel-Wettkampf an, die WM-Generalprobe folgt eine Woche später im rumänischen Rasnov.