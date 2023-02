Köln (SID) - Die deutschen Skispringer reisen in Bestbesetzung zur WM-Generalprobe ins rumänische Rasnov. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) führt nach seinem Erfolg in Lake Placid das Männer-Team beim letzten Weltcup vor den Titelkämpfen in Planica/Slowenien (21. Februar bis 5. März) an.

Die kleine Schanze in Rasnov sei "eine sehr gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die auch auf einer kleinen Schanze beginnt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Auch Karl Geiger (SC Oberstdorf) und Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf) gehören zum sechsköpfigen Aufgebot.

Am kommenden Wochenende stehen für die Männer ein Einzelspringen sowie ein Super-Team-Wettbewerb auf dem Programm. Die erste Garde der Österreicher um Topspringer Stefan Kraft wird in Rumänien nicht an den Start gehen.

Die Frauen bestreiten in Rasnov ebenfalls ihren letzten Härtetest vor der WM. Die deutschen Skispringerinnen um die Olympia-Zweite Katharina Althaus (SC Oberstdorf) kämpfen in zwei Einzelwettbewerben um Weltcup-Punkte.