Köln (SID) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund wird in Zukunft als Experte im ZDF zu sehen sein. Wie der TV-Sender am Dienstag bekannt gab, löst der 34-Jährige nach den am Dienstag beginnenden Nordischen Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planica den bisherigen Co-Kommentator Toni Innauer (64) ab. Der österreichische Olympiasieger war seit 2011 für das ZDF tätig.

Seinen ersten Einsatz wird Freund am 11. März beim Weltcup in Oslo haben. Seine aktive Karriere, in der er neben dem WM-Titel im Einzel unter anderem den Gesamtweltcup und Team-Olympiagold in Sotschi gewinnen konnte, hatte Freund im vergangenen Jahr beendet.