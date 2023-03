Köln (SID) - Skispringer Karl Geiger ist am Holmenkollen in Oslo dank eines furiosen zweiten Sprungs auf das Podest geflogen. Der WM-Dritte von Planica lag nach dem ersten Durchgang auf Rang 13, ehe er mit einem Satz auf 137,5 m noch auf den dritten Platz stürmte. Der Sieg bei der ersten Station der zehntägigen Raw-Air-Tour ging an den Slowenen Anze Lanisek vor Stefan Kraft aus Österreich.

Ebenfalls in starker Form präsentierte sich der WM-Zweite Andreas Wellinger als Fünfter. Der zweimalige Olympiasieger, der vor der WM dreimal in Folge auf dem Podest gelandet war, hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang sechs gelegen. "Ich bin unglaublich zufrieden mit dem Wettkampf", sagte der gesundheitlich angeschlagene Bayer im ZDF.

Die übrigen DSV-Adler zeigten noch Luft nach oben. Der nicht für die WM nominierte Stephan Leyhe belegte den 26. Rang, als vierter Deutscher schaffte es Constantin Schmid (30.) in die Punkte.

Nicht in den zweiten Durchgang zogen dagegen der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (36.), Philipp Raimund (37.) und Justin Lisso (39.) ein. Alle drei haben damit auch in der Gesamtwertung der norwegischen "Drei-Schanzen-Tournee" schon keine Chance mehr auf eine Top-Platzierung.

Die Raw-Air-Tour führt über zehn Tage von Oslo über Lillehammer nach Vikersund. In die Gesamtwertung fließen sämtliche Sprünge aus den Qualifikationen und Wettbewerben ein. Bei den Männern erhält der Sieger 80.000 Euro. Bei den Frauen gibt es 60.000 Euro für die Gesamtsiegerin, die schon nach den Springen in Lillehammer feststeht.