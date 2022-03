Köln (SID) - Skispringer Karl Geiger hat einen mäßigen Start in die hochdotierte Raw-Air-Serie in Norwegen erwischt. Der Olympia-Dritte aus Oberstdorf belegte in der Qualifikation für den Weltcup in Lillehammer nur den 14. Rang und verlor damit auch im Kampf um den Gesamtsieg etwas an Boden. Erster Führender der Gesamtwertung, in die bis Sonntag insgesamt neun Sprünge einfließen, ist Lokalmatador Johann Andre Forfang.

Geiger flog auf dem Lysgardsbakken bei schwierigen Windverhältnissen auf 125,5 m. Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler (123,0 m) musste sich gar mit dem 23. Rang begnügen. Als bester Deutscher weckte Constantin Schmid als Fünfter Hoffnungen für den Wettkampf am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

Bei der Raw-Air-Serie zählen alle sechs Wettkampfsprünge, aber auch die drei Flüge aus der Qualifikation für die Gesamtwertung. Neben Forfang überzeugten am Mittwoch auch der Österreicher Stefan Kraft als Zweiter dicht gefolgt von Landsmann Manuel Fettner, der bei Olympia überraschend Silber gewonnen hatte. Der Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit Geiger noch um den Triumph im Gesamtweltcup kämpft, landete auf dem zwölften Rang.

Den Sprung unter die besten 50 und damit in den Wettkampf am Donnerstag schafften aus deutscher Sicht zudem Ex-Weltmeister Severin Freund (20.), Stephan Leyhe (46.) und mit etwas Glück auch der in den Weltcup zurückgekehrte Andreas Wellinger (50.). Kurzfristig nicht am Start war der positiv auf Corona getestete Slowene Peter Prevc.