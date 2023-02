Planica (SID) - Skispringerin Pauline Heßler kommt in Planica im Wettkampf von der Großschanze zu ihrem WM-Debüt. Bundestrainer Maximilian Mechler nominierte die 24-Jährige nach dem Training für die Qualifikation am Dienstagabend. Zuschauen muss somit Team-Weltmeisterin Luisa Görlich, die ebenfalls für den WSV 08 Lauscha startet.

Heßler hatte in den drei Trainingsdurchgängen am Morgen die Ränge 26, 21 und 11 belegt, Görlich die Plätze 18, 24 und 21. Besser lief es für die in Slowenien schon mit zweimal Gold dekorierte Selina Freitag (Aue) mit den Positionen 14, 12 und 5.

Katharina Althaus (Oberstdorf), die am Mittwoch (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) ihr viertes Gold in Planica holen kann, verzichtete auf das Training.