Im kommenden Winter wird es nur eine "halbe" Vierschanzentournee für Frauen geben. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid und Co. springen zwar erstmals am 30. Dezember in Garmisch-Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf. Danach geht es allerdings mit zwei Wettkämpfen in Villach (3./4. Januar) weiter statt wie bei den Männern in Innsbruck und Bischofshofen.

Das geht auf dem Weltcup-Kalender hervor, den der Internationale Skiverband FIS am Freitag verabschiedete. Auch die Männer starten ihre Tournee in Deutschland, allerdings zunächst wie gewohnt in Oberstdorf (29. Dezember), ehe es an Neujahr nach Partenkirchen geht.

Eine echte "Vierschanzentournee" der Frauen, die ursprünglich für die Saison 2023/24 geplant war, scheitert somit weiter an organisatorischen Problemen in den beiden österreichischen Stationen.

Für Schmid, die im vergangenen Winter noch unter ihrem Mädchennamen Althaus an den Start ging, und Co. gab es aber auch gute Nachrichten: Erstmals wird es im Weltcup ein Skifliegen für Frauen geben. Beim Saisonfinale am 16. und 17. März 2024 im norwegischen Vikersund dürfen allerdings nur 20 Springerinnen teilnehmen. Das Frauen-Fliegen an gleicher Stelle in der vergangenen Saison hatte noch nicht zum Weltcup gezählt.