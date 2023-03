Planica (SID) - Youngster Philipp Raimund muss auch bei der WM-Entscheidung von der Großschanze am Freitag zuschauen und weiter auf den ersten WM-Einsatz seiner Skisprungkarriere warten. Der 22-Jährige verlor im Training den interne Kampf um einen der vier Startplätze für das Einzel. "Es war heute ziemlich eindeutig. Für den Philipp tut es mir leid, dass er keinen Einsatz bekommen hat", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Planica.

In der Qualifikation am Donnerstag (17.30 Uhr) gehen somit der WM-Zweite Andreas Wellinger (Ruhpolding), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der WM-Dritte Karl Geiger (Oberstdorf) und Constantin Schmid (Oberaudorf) an den Start. Die Medaillen werden am Freitag ab 17.30 Uhr (ARD und Eurosport) vergeben.