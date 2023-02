Willingen (SID) - Skispringer Andreas Wellinger hat beim Heim-Weltcup in Willingen eine weitere Topplatzierung im Visier. Der zweimalige Olympiasieger, am Samstag schon Zehnter, flog bei widrigen Bedingungen auf 132,0 m und liegt nach dem ersten Durchgang auf dem neunten Rang. Die Führung eroberte Tourneesieger Halvor Egner Granerud, der Norweger peilt seinen vierten Sieg in Folge an.

Im hessischen Dauerregen, der in die Spur wehte und die Anfahrt bei vielen Springern erheblich verlangsamte, hatte Karl Geiger auch mit dem Wind wenig Glück. Einen Tag nach Rang fünf war für den Oberstdorfer schon nach 120,5 m Schluss, mehr als Platz 23 nicht möglich.

Zweitbester DSV-Adler ist somit Lokalmatador Stephan Leyhe, der 2020 in Willingen seinen bislang einzigen Weltcupsieg gefeiert hatte, auf Rang zehn. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) belegt vor 16.500 Zuschauern Position 13.

Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) schafft es als 27. in den zweiten Durchgang. Philipp Raimund (Oberstdorf), der am Samstag als Neunter noch das beste Ergebnis seiner Karriere gefeiert hatte, schied als 34. dagegen aus.

Seine ersten Weltcuppunkte seit fast einem Jahr wird der viermalige Olympiasieger Simon Ammann sammeln. Der Schweizer kam auf 123,0 m und zog als 24. in den zweiten Durchgang ein.