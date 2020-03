Köln (SID) - Skispringer Stephan Leyhe hat bei seinem schweren Sturz in der Qualifikation für den Weltcup in Trondheim einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mitteilte, wurde der 28-Jährige bereits erfolgreich in München operiert und wird mehrere Monate ausfallen.

"Ich spürte bei der Landung einen Stich im linken Knie und stürzte daraufhin. Das ist bitter, aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen", sagte Leyhe. Der Willinger war am Mittwoch nach einem starken Flug auf 141,5 m gestürzt und zog sich dabei einen Abriss des vorderen Kreuzbandes und Einrisse der beiden Menisken zu.