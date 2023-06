Skispringer Justin Lisso hat sich nach einem Trainingssturz einer Kreuzband-OP unterzogen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag via Instagram mit. Die Operation am rechten Knie "verlief positiv", hieß es im Post, die kommende Saison wird Lisso aber dennoch verpassen.

Der 23-Jährige zeigte auf dem angehängten Foto einen Daumen nach oben und lächelte. Das Ziel für den Skispringer ist laut DSV die WM 2025 im norwegischen Trondheim.