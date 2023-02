Köln (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat sechs Tage vor der ersten WM-Entscheidung in Planica einen überlegenen Sieg im Weltcup gefeiert. Die Olympia-Zweite aus Oberstdorf holte im rumänischen Rasnov ihren schon sechsten Erfolg des Winters. Die im Gesamtweltcup führende Österreicherin Eva Pinkelnig folgte mit deutlichem Rückstand auf Rang zwei.

"Der zweite Sprung war richtig gut. Ich wollte locker bleiben und alles geben", sagte Althaus, die schon 2018 in Transsilvanien gewonnen hatte, in der ARD.

Althaus lag nach einem guten ersten Sprung auf 89,5 m noch auf Rang zwei, ehe ein Traumflug auf 98,5 m für den Sieg sorgte. Pinkelnig lag am Ende umgerechnet mehr als sechs Meter zurück, Dritte wurde die Norwegerin Eirin Maria Kvandal.

Im Kampf um die Kristallkugel verkürzte Althaus mit jetzt 1193 Punkten den Rückstand auf Pinkelnig (1402) um 20 Zähler. "Ich will natürlich dran bleiben und nehme alles mit, was geht", sagte sie.

Zweitbeste Deutsche wurde Agnes Reisch (Isny) auf Rang 16. Die erst 18 Jahre alte Michelle Göbel (Willingen) schaffte es gleich bei ihrem Weltcup-Debüt als 23. in die Punkte, Juliane Seyfarth (Ruhla) musste sich mit Rang 24 begnügen.

Die für die WM nominierten Selina Freitag (Aue), Luisa Görlich (Lauscha), Pauline Hessler (Lauscha) und Anna Rupprecht (Degenfeld) waren nicht am Start.

Am Samstag (10.00 Uhr) steht in Rasnov der letzte Wettkampf vor der WM an. In Planica geht es für Althaus und Co. schon am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Einzelmedaillen von der Normalschanze.