Köln (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat die Generalprobe für die WM in Planica verpatzt. Einen Tag nach ihrem sechsten Saisonsieg musste sich die Olympia-Zweite im rumänischen Rasnov bei schwierigen Windverhältnissen mit Rang 22 begnügen. Fünf Tage vor der ersten WM-Entscheidung in Planica war es das schwächste Ergebnis des Winters für die 26-Jährige.

Der Wettkampf war allerdings geprägt von zahlreichen Unterbrechungen. Erst nach 101 Minuten war der erste Durchgang beendet, die Jury entschied sich daraufhin für einen Abbruch. Der Sieg ging an die Norwegerin Anna Odine Ström vor den Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Julia Mühlbacher.

Die nicht für die WM nominierte Juliane Seyfarth (Ruhla) verpasste als Vierte nur knapp das Podest. Weltcup-Debütantin Michelle Göbel (Willingen) überzeugt an ihrem 19. Geburtstag auf Rang 16. Die WM-Fahrerinnen Selina Freitag (Aue), Luisa Görlich (Lauscha), Pauline Hessler (Lauscha) und Anna Rupprecht (Degenfeld) waren nicht am Start.

Im Kampf um die Kristallkugel verlor Althaus mit jetzt 1202 Punkten viel Boden auf die Führende Pinkelnig (1482). Am Freitag hatte die Oberstdorferin Althaus mit Flügen auf 89,5 m und 98,5 m noch klar gewonnen, am Samstag landete sie auch wegen eines verpatzten Absprungs schon nach 72,5 m.

In Planica geht es für Althaus und Co. schon am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Einzelmedaillen von der Normalschanze.