Köln (SID) - Die deutschen Skispringer haben am Holmenkollen in Oslo das Podest nach einem mäßigen ersten Durchgang wohl aus den Augen verloren. Als bester DSV-Adler liegt Andreas Wellinger auf Rang acht. Die Führung eroberte der Österreicher Daniel Tschofenig vor seinem in der Raw-Air-Gesamtwertung führenden Teamkollegen Stefan Kraft.

Karl Geiger, am Samstag noch Dritter, liegt als 18. noch hinter Justin Lisso (14.), der erst zum dritten Mal in seiner Karriere einen zweiten Durchgang erreichte. Markus Eisenbichler überstand als 20. anders als am Samstag ebenfalls den ersten Durchgang, auch Stephan Leyhe (22.) ist weiter.

Ausgeschieden sind dagegen Constantin Schmid (37.) und Philipp Raimund (43.).