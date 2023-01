Köln (SID) - Andreas Wellinger hat in der Qualifikation für den ersten Skiflug-Weltcup der Saison mit Rang zwei überrascht. Der zweimalige Olympiasieger segelte am Kulm in Bad Mitterndorf auf 230,5 m und geht als Mitfavorit in die Entscheidung am Samstag (14.15/ZDF und Eurosport). Besser war nur Lokalmatador Stefan Kraft aus Österreich, der auf 233,0 m kam.

Der zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Wellinger mischte schon in den beiden Trainingsdurchgängen am Vormittag vorne mit. "An diesem Wochenende kann er sich den Lohn abholen, für den er vier Jahre gekämpft hat", sagte Ex-Bundestrainer Werner Schuster am Eurosport-Mikrofon.

Zweitbester DSV-Adler war Markus Eisenbichler. Der Bayer, der 2020 WM-Dritter im Fliegen geworden war und mit 248,0 m auch den deutschen Rekord hält, belegte den 13. Rang. Am Samstag am Start sind zudem Constantin Schmid (Oberaudorf/31.), Pius Paschke (Kiefersfelden/34.) und Stephan Leyhe (Willingen/37.).

Nicht in den Wettkampf der besten 40 schaffte es Justin Lisso (Schmiedefeld/45.). Der zuletzt formschwache Karl Geiger ist erst gar nicht am Start, soll aber am kommenden Wochenende beim Heim-Weltcup in Willingen zurückkehren.

Wie weit es am Kulm gehen kann, bewies Ziga Jelar im Training: Der Slowene segelte auf 247,5 m, griff dabei aber in den Schnee. Weil Schanzenrekorde nur in offiziellen Durchgängen aufgestellt werden können, steht dieser weiter bei 244,0 m durch Jelars Teamkollegen Peter Prevc aus dem Jahr 2016.