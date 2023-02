München (SID) - Snowboarder Leon Vockensperger muss verletzungsbedingt auf die WM in Georgien verzichten. Der beste deutsche Slopestyler hat sich bei einem Trainingssturz in der vergangenen Woche einen Augenhöhlenbruch zugezogen. Auch Halfpipe-Olympia-Finalistin Leilani Ettel und Slopestyler Leon Gütl können wegen Blessuren nicht beim Saisonhöhepunkt in Bakuriani (19. Februar bis 5. März) starten.

"Natürlich hätten wir Vocki gerne bei der WM dabei gehabt", sagte Cheftrainer Michael Dammert, schließlich habe der 23-Jährige die Generalprobe in Bakuriani im März 2022 gewonnen. Dennoch ist der Coach optimistisch: "Unser Team ist in Topform. Das zeigen die jüngsten Weltcup-Ergebnisse."

Der Freestyle-Headcoach hat fünf Teilnehmende für das Großereignis nominiert. In der Halfpipe sind Andre Höflich (Kempten) und Christoph Lechner (Ostin) dabei, im Slopestyle sowie Big Air treten Annika Morgan (Miesbach), Noah Vicktor (Bischofswiesen) und Moritz Breu (Nördlingen) an.

"An einem guten Tag können wir vorne mitspielen", sagte Sportdirektor Andreas Scheid. Die Medaillenränge sieht er allerdings erst für Olympia 2026 als realistisches Ziel.