Köln (SID) - Der Hattrick im Gesamtweltcup? Olympisches Gold in Peking? So weit will Ramona Hofmeister vor dem Saisonstart im russischen Bannoye nicht denken. "Viele sagen, dass ich die Gejagte bin. Ich selbst bin einfach stolz darauf, wenn ich im gelben Trikot am Start stehen darf. Ich mache mir wegen der gestiegenen Erwartungshaltung, die von außen kommt, keinen Druck", sagt Deutschlands schnellste Snowboarderin.

Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin ist vor den ersten Rennen des olympischen Winters noch nicht in Top-Form, wegen Rückenbeschwerden verpasste Hofmeister das Trainingslager in Schweden. "Der Rücken war in meiner Vorbereitung ein Dauerthema. Jetzt bin ich schmerzfrei. Das ist erstmal das Wichtigste", sagt die 25-Jährige.

Bei "80 Prozent Leistungsvermögen" schätzt Cheftrainer Paul Marks seine Top-Athletin, "für 100 Prozent fehlen noch ein paar Trainingstage", sagt er. Dennoch lautet das Ziel Olympiaquali, für Peking (4. bis 20. Februar) braucht Hofmeister einen Platz unter den Top 8 oder zwei Plätze unter den Top 16.