Bakuriani (SID) - Ramona Hofmeister macht aus ihren hohen Ambitionen überhaupt kein Hehl. "Ich habe Silber und Bronze daheim", sagt die beste deutsche Snowboarderin vor ihrem ersten Einsatz bei der WM in Bakuriani/Georgien, "das Ziel wäre eine andere Farbe..." Also Gold am Sonntag (9.00 Uhr/ARD und Eurosport2) im Parallel-Riesenslalom, ihrer Spezialdisziplin.

Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin (2020 bis 2022) hat nach einer "durchwachsenen Saison" die Generalprobe in Blue Mountain/Kanada gewonnen. "Das hat richtig gut getan", sagt sie. Auch ihre "Dauerbaustelle" Rücken hat Hofmeister nach einem zweiten Eingriff vor Weihnachten "im Griff". Kurz: Hofmeister ist das heißeste deutsche Eisen bei den Titelkämpfen der Snowboarder und Ski-Freestyler (19. Februar bis 5. März).

Die 26-Jährige hat gleich drei Chancen: Nach dem Auftakt zählt sie auch im Parallel-Slalom am Dienstag und im Team-Wettbewerb tags darauf zu den Anwärterinnen. Das gilt nach drei dritten Plätzen im Weltcup auch für Stefan Baumeister. "An einem guten Tag ist er kaum zu schlagen", sagt Sportdirektor Andreas Scheid.

Carolin Langenhorst, die in diesem Winter ihren ersten Weltcup-Sieg holte, reiste nach einem Handbruch "mit recht niedrigen Erwartungen" an: "Das hat mich ziemlich zurückgeworfen, aber ich werde angreifen und alles geben."

Die besten Aussichten im Freestyle-Bereich hat Skicrosserin Daniela Maier. "Dani weiß genau, was sie machen muss", sagt Sportdirektor Heli Herdt über die Olympia-Dritte und ihr Rennen am 24. Februar.

Zum Abschluss rechnet sich am 3. März im Snowboardcross Martin Nörl etwas aus, der in drei der vier Saison-Rennen aufs "Stockerl" fuhr und einmal gewann. "Das ist das wichtigste Rennen, da will ich vorne dabei sein", sagt er. Sportdirektor Scheid meint: "Er war der Beste in diesem Winter, also ist er auch WM-Favorit."