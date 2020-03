Köln (SID) - Snowboarderin Ramona Hofmeister bleibt die Saison-Abschlussparty mit der großen Kristallkugel vor heimischem Publikum verwehrt. Der Weltcup in Winterberg am Wochenende muss wegen Schneemangels abgesagt werden. Im Hochsauerland standen am 14. und 15. März ein Parallel-Slalom und ein Team Event auf dem Programm.

Hofmeister (Bischofswiesen), die auch die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom gewonnen hat, sollte dort für ihren Weltcup-Gesamtsieg geehrt werden. Weil wegen des Coronavirus auch der vorletzte Stopp der alpinen Snowboard-Saison im italienischen Livigno am Dienstag ausfallen muss, erhält sie keine weitere Chance mehr, sich auch Rang eins in der Slalom-Wertung zu sichern. Die Kugel geht an die Schweizerin Julie Zogg.

"Die Absage ist extrem bitter für uns ? sowohl aus sportlicher als auch aus Veranstalter-Sicht", sagte Stefan Knirsch, Direktor Verbandsmanagement von Snowboard Germany. Der Verband habe den festlichen Rahmen nutzen wollen, "um die tollen Ergebnisse zu würdigen, die unser Race-Team dieses Jahr gezeigt hat. Allen voran natürlich den Gewinn des Gesamtweltcups durch Ramona Hofmeister."