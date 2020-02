Köln (SID) - Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im kanadischen Blue Mountain ihren vierten Saisonsieg im Parallel-Riesenslalom gefeiert und damit vorzeitig als erste Deutsche die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen. Im Finale setzte sich die 23-Jährige aus Bischofswiesen in einem deutschen Duell gegen Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) durch.

Vor dem letzten Rennen am Sonntag an gleicher Stätte liegt Hofmeister mit 5300 Punkten uneinholbar vor der zweitplatzierten Schweizerin Julie Zogg (2800). Sie greift zudem nach ihrem insgesamt fünften Sieg in diesem Winter auch nach dem Triumph im Parallel-Gesamtweltcup. Hier liegt Hofmeister vor den letzten drei Rennen mit 7260 Zählern deutlich vor Julie Zogg (5400). Als einzige Deutsche hatte dieses Kunststück Amelie Kober in der Saison 2008/09 geschafft.

Ramona Hofmeister präsentierte sich in Blue Mountain am Ufer des Ontariosees, im Weltcup erstmals Schauplatz eines Parallel-Events, in herausragender Form. Nachdem sie im Achtelfinale die Chinesin Dong Xue und im Viertelfinale Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) mit mehr als drei Sekunden Vorsprung ausgeschaltet hatte, schied ihre österreichische Gegnerin Daniela Ulbing im Halbfinale aus. Im Endlauf ließ Hofmeister dann auch Jörg keine Chance und lag im Ziel 1,76 Sekunden vorn.

Bei den Männern belegte der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) beim Sieg des zweimaligen Weltmeisters Benjamin Karl (Österreich) den neunten Platz.