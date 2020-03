Sierra Nevada - Paul Berg (Konstanz) hat den deutschen Snowboardern die 19. Podestplatzierung in diesem Weltcup-Winter beschert. Beim Cross-Rennen in der spanischen Sierra Nevada belegte der 28-Jährige den dritten Rang hinter Lokalmatador Lucas Eguibar und Lucas Hämmerle (Österreich). Berg stand zum fünften Mal in seiner Karriere auf dem "Stockerl".

Die bisherigen 18 Podestplatzierungen in dieser Saison hatten allesamt die Race-Boarder eingefahren. Überragend war dabei die neue Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) mit sechs Einzelsiegen sowie zwei weiteren in den Team-Wettbewerben mit Stefan Baumeister (Aising-Pang).

