Cortina d?Ampezzo (SID) - Snowboardcrosser Martin Nörl ist pünktlich in bester Olympiaform. Der Sportsoldat aus Adlkofen gewann am Samstagabend in Cortina d'Ampezzo die Generalprobe für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) und damit seinen dritten Weltcup in Serie.

Nörl darf sich als Weltcup-Führender somit in China beste Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Beim Weltcup auf der Olympiastrecke in Secret Garden hatte er Ende November Rang sieben belegt. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang war er Achter geworden.

Die ebenfalls olympia-nominierte Jana Fischer (Löffingen) wurde in der Frauenkonkurrenz am Samstag Sechste, es war ihr bestes Saisonergebnis.