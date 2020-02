Köln - Snowboarder Andre Höflich (Kempten) hat seine starke Form mit Rang sechs beim Weltcup in Mammoth Mountain bestätigt. Der 22-Jährige erreichte in der Halfpipe zum vierten Mal in Folge das Finale, wo er mit 76,60 Punkten 11,20 Zähler hinter dem Podest blieb. Kurz vor Weihnachten hatte Höflich in Secret Garden/China als Vierter das beste deutsche Weltcup-Ergebnis seit dem zweiten Rang von Christophe Schmidt 2010 im spanischen La Molina erreicht.

Der Sieg in Kalifornien ging an den Japaner Yuto Totsuka, der mit 3400 Punkten auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Höflich (1520) folgt auf dem fünften Rang.

