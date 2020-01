Köln (SID) - Ramona Hofmeister hat ihre beeindruckende Siegesserie im alpinen Snowboarden fortgesetzt und ihren vierten Weltcup-Sieg in Folge eingefahren. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen setzte sich im Parallel-Slalom in Bad Gastein im Finale gegen Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka durch - der Sieg am Dienstagabend war der insgesamt achte Weltcup-Erfolg ihrer Karriere.

Zuvor war die Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) bereits im Parallel-Riesenslalom in Scuol in der Schweiz, im italienischen Cortina d'Ampezzo sowie in Bannoje in Russland nicht zu schlagen gewesen. Im Ziel in Österreich lag die Olympia-Dritte 0,63 Sekunden vor der Tschechin Ledecka. Carolin Langenhorst verpasste das Podium knapp, im Finale unterlag die Bischofswiesenerin Julie Zogg aus der Schweiz knapp (+0,12) und wurde gute Vierte.

Im Männer-Wettbewerb fuhr Stefan Baumeister (Aising-Pang) auf den dritten Platz. Im kleinen Finale setzte sich der 26-Jährige gegen den Italiener Roland Fischnaller (+0,41) durch und verhinderte damit ein italienisches Podium. Den Tagessieg sicherte sich Daniele Bagozza vor seinem Landsmann Maurizio Bormolini.