Bad Gastein - Ramona Hofmeister rast im Snowboard-Weltcup von Sieg zu Sieg.

Einen Tag nach ihrem vierten Einzel-Erfolg in Serie hat die 23-Jährige in Bad Gastein/Österreich an der Seite von Stefan Baumeister (Aising-Pang) auch den Team-Wettbewerb im Parallel-Slalom gewonnen. Es ist der erste Erfolg eines deutschen Duos in dem seit 2016 ausgetragenen Event.

Hofmeister/Baumeister setzten sich im Finale klar gegen das österreichische Spitzen-Duo Claudia Riegler/Andreas Prommegger durch. Das zweite deutsche Doppel mit Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) und Elias Huber (Schellenberg) scheiterte im Achtelfinale.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.