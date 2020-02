München - Snowboarder Andre Höflich muss eine Zwangspause einlegen. Der 22-jährige Allgäuer hat sich bei einem Sturz im Training für die US Open in Vail/Colorado an der Schulter verletzt und fällt damit rund fünf Wochen aus. Das gab der Verband Snowboard Germany bekannt.

Höflich sollte beim wohl prestigeträchtigsten Wettkampf des Winters in der Halfpipe mit dem Finale am Samstag an den Start gehen. Die Weltcup-Saison ist für ihn bereits beendet, in der Gesamtwertung hat er am Ende des besten Wettkampf-Winters seiner Laufbahn einen starken fünften Platz erreicht.

