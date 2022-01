Köln (SID) - Der Sportverein congrav new sports aus Halle an der Saale ist mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold ausgezeichnet worden. Bei einer digitalen Veranstaltung in Berlin vergab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montagvormittag im Beisein von DOSB-Präsident Thomas Weikert den vom Deutschen Olympischen Sportbund initiierten Breitensport-Preis.

congrav new sports e.V. wurde vor 20 Jahren von Jugendlichen aus der Skateboard- und BMX-Szene gegründet, um jungen Menschen Räume, Freizeitangebote und Perspektiven zu bieten. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Zweiter wurde der Sporttreff Karower Dachse aus Berlin, Rang drei ging an die Initiative "Young Minds" des AS-KA-DO e.V. aus dem nordrhein-westfälischen Hückelhoven. Die Dotierung der Plätze zwei und drei beträgt 7500 bzw. 5000 Euro.