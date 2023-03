Der Fußball-Weltverband FIFA hat Indonesien nach Protesten gegen die Teilnahme Israels die Ausrichtung der U20-WM entzogen.

Zuvor war die Auslosung für das Turnier wegen der Forderung der Gastgeber, die Israelis auszuschließen, von der FIFA abgesagt worden. Ein neuer Austragungsort soll zeitnah bestimmt werden. Deutschland hatte sich nicht qualifiziert. Argentenien gilt als möglicher Ersatz-Kandidat.

Entzug der U20-WM: Äußerungen gegenüber Teilnahme Israels angeblicher Grund

Die FIFA erklärte, dass Indonesien das Turnier "aufgrund der aktuellen Umstände" nicht mehr ausrichten werde. Einzelheiten nannte der Weltverband nicht. Der Zeitraum - die Veranstaltung wird vom 20. Mai bis 11. Juni ausgetragen - bleibt unverändert.

Indonesische Beamte vermuteten, dass die Forderung des Gouverneurs der Urlaubsinsel Bali der Grund für die Absage der Auslosung war. Dieser hatte offenbar darauf gedrängt, dass Israel wegen seiner Politik gegenüber den Palästinensern aus dem Turnier ausgeschlossen wird.

Die Unterstützung für Palästina ist in Indonesien groß. Die Mehrheit der Bevölkerung ist muslimisch, was den Widerstand gegen die Teilnahme der israelischen Mannschaft anheizt. Anfang des Monats hatten bereits Hunderte konservative Muslime in der Hauptstadt Jakarta dagegen demonstriert.