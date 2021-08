Sportpolitik

Köln (SID) - Vier Sportler um Spaniens Basketball-Idol Pau Gasol (41) und die italienische Schwimm-Olympiasiegerin Federica Pellegrini (32) sind bis Los Angeles 2028 in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden. Dies gab das IOC am Rande der Sommerspiele in Tokio bekannt.

Bei dem Votum, an dem sich zwischen dem 13. Juli und 3. August 6825 Athletinnen und Athleten der laufenden Spiele beteiligten, wurden auch die ehemalige Mountainbike-Weltmeisterin Maja Wloszczowska aus Polen und der japanische Florettfechter Yuki Ota in das Gremium gewählt.

Die Mitglieder der Athletenkommission werden am Freitag einen neuen Vorsitz und eine neue Stellvertretung bestimmen. Der oder die Vorsitzende wird auch Mitglied der IOC-Exekutive.

Die bisherige Vorsitzende Kirsty Coventry, die stellvertretende Vorsitzende Danka Bartekova sowie Tony Estanguet und James Tomkins, die während der Olympischen Spiele in London 2012 gewählt wurden, scheiden aus der Athletenkommission aus. Darüber hinaus endet die Amtszeit des ernannten Kommissionsmitglieds Stefan Holm.

Die Athletenkommission setzt sich aus maximal 23 Mitgliedern zusammen, von denen zwölf direkt durch Wahlen während der Spiele bestimmt werden und maximal elf Mitglieder ernannt werden, um ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern, Regionen und Sportarten zu gewährleisten. Für Deutschland sitzt Britta Heidemann, Fecht-Olympiasiegerin von 2008, in der IOC-Athletenkommission.