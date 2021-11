Köln (SID) - Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ist mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Republik Polen geehrt worden. Bei seinem Besuch in Warschau am Montag erhielt Bach die höchste zivile Auszeichnung, die das Land an Ausländer oder an im Ausland lebende Polen verleiht.

Bei der Zeremonie lobte Polens Präsident Andrzej Duda Bach für die "Entwicklung des Sports in der ganzen Welt, nicht nur für die Sportorganisationen und Sportveranstaltungen, sondern vor allem für die Athleten". Bach nannte Polen in seiner Antwort ein "zuverlässiges und geschätztes Mitglied der Olympischen Gemeinschaft".