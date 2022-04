Köln (SID) - Das Internationale Olympische Komitee trauert um sein langjähriges Mitglied Alex Gilady. Wie das IOC am Donnerstag mitteilte, verstarb der Israeli im Alter von 79 Jahren. Gilady war seit 1994 IOC-Mitglied und bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr noch als stellvertretender Vorsitzender der Koordinierungskommission im Einsatz. Als Zeichen der Trauer soll die Fahne vor der IOC-Zentrale in Lausanne drei Tage auf halbmast hängen.

"Mit dem Tod von Alex Gilady verlieren wir einen Pionier der modernen olympischen Bewegung, insbesondere im Hinblick auf den Rundfunk, aber auch weit darüber hinaus", sagte IOC-Präsident Thomas Bach: "Er hat sich immer für die olympischen Werte eingesetzt, auch wenn die Situation für ihn manchmal nicht einfach war."

Gilady, der seine Karriere als Sportjournalist begonnen hatte, war von 1981 bis 1996 Vizepräsident des US-Senders NBC Sports, wichtigster Rechteinhaber der Olympischen Spiele. Er war zudem über drei Jahrzehnte lang Vorsitzender der Fernsehkommission des Leichtathletik-Weltverbandes und von 2004 bis 2019 Vorsitzender des Fernsehrates des Internationalen Basketball-Verbandes.