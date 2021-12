Sportpolitik

Köln (SID) - Skateboard, Sportklettern und Surfen sind nach ihrer Premiere in Tokio auf dem Weg, fester Bestandteil des Programms der Sommerspiele zu werden. Drei traditionsreiche Sportarten müssen dagegen um ihre olympische Zukunft bangen: Boxen, Gewichtheben und der Moderne Fünfkampf stehen für Los Angeles 2028 unter strenger Beobachtung des Internationalen Olympischen Komitees. Das erklärte IOC-Präsident Thomas Bach nach Abschluss der Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag.

Die Bestätigung der Trendsportarten Skateboard, Sportklettern und Surfen für L.A. '28 auf der IOC-Session im kommenden Februar in Peking ist nur noch Formsache. "Die zwei Problemkinder der olympischen Bewegung" (Bach), Boxverband AIBA und der Weltverband der Gewichtheber IWF, müssen ebenso bangen wie der Moderne Fünfkampf, der nach den skandalösen Bildern von Tokio nach den Spielen 2024 in Paris das Springreiten durch eine andere, bislang unbekannte Disziplin ersetzen will.

Die AIBA war wegen Misswirtschaft, Korruption und skandalösen Urteilen der Kampfrichter bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio beim IOC in Ungnade gefallen und suspendiert worden. Die IWF hat vor allem mit zahlreichen Dopingvergehen sowie Doping-Vertuschung und Korruption Negativschlagzeilen geschrieben. Bach sieht auf dem Weg zur Erneuerung des Verbandes noch immer "ernsthafte Bedenken". Bis Ende 2023 müssen die drei Verbände die Anforderungen des IOC erfüllen.