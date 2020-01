Sportpolitik

Moskau - Oleg Matyzin wird neuer Sportminister Russlands. Dies teilte der Kreml am Dienstag mit, am Abend ernannte Staatspräsident Wladimir Putin in Moskau das neue Kabinett um Ministerpräsident Michail Mischustin. In der vergangenen Woche hatte dessen Vorgänger Dmitri Medwedew überraschend den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Matyzin, Präsident des internationalen Hochschulsportverbands FISU, wird damit Nachfolger von Pawel Kolobkow, der das Amt seit 2016 innehatte.

Dem 55-Jährigen steht dabei direkt eine wegweisende Entscheidung ins Haus. Russland droht wegen Manipulationen von Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor eine Vierjahressperre, damit dürfte Russland als Nation unter anderem auch nicht an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) teilnehmen. Der Fall liegt derzeit beim Internationalen Sportgerichtshof CAS. Wann eine Entscheidung fällt, ist offen.

