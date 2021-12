Frankfurt am Main (SID) - Max Hartung hält den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nach der Neuwahl seiner Spitze für zukunftsfähig. "Ich habe schon den Eindruck, dass da ein neues und interessantes Präsidium zusammengesetzt ist", sagte der Gründungspräsident des Vereins Athleten Deutschland den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Es ist wichtig, dass in einer Zeit, in der schwierige Fragen auf dem Tisch liegen, kompetente und glaubwürdige Leute Verantwortung übernehmen."

Anfang Dezember war Thomas Weikert zum Nachfolger des umstrittenen DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann gewählt worden. Ins Präsidium rückten unter anderem Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte und die zwölfmalige Paralympics-Siegerin Verena Bentele.