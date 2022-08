Köln (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach wird im September nach Israel reisen und dort an den Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Olympia-Attentats von München 1972 teilnehmen. Das gab Israels Nationales Olympisches Komitee am Samstag bekannt. Bach werde demnach am 19. September anreisen und zwei Tage später der nationalen Gedenkfeier in Tel Aviv beiwohnen.

Bach drücke mit seinem Besuch aus, welche Bedeutung das Gedenken an die elf vor 50 Jahren ermordeten Mitglieder der israelischen Olympia-Delegation für das IOC habe, sagte Yael Arad, Vorsitzender des israelischen NOK: "Er setzt seine bedeutenden Aktivitäten des Gedenkens fort, die er im Rahmen der Olympischen Spiele 2016 begonnen und mit der Schweigeminute während der Eröffnung der Spiele 2020 fortgesetzt hatte."

Am 21. September werden neben Bach unter anderem Israels Staatspräsident Isaac Herzog und die Familien der Opfer teilnehmen. Arad hatte die Einladung im Frühjahr dieses Jahres im Rahmen der Winterspiele in Peking ausgesprochen.