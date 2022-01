Peking (SID) - Der Konflikt zwischen Olympia-Gastgeber China und den USA schwelt wenige Tage vor der Eröffnung der Winterspiele weiter. Die englischsprachige Tageszeitung China Daily, die sich in staatlicher Hand befindet, warf Washington vor, Sportler dazu "anzustiften", während des am Freitag beginnenden Großevents in Peking "Störungen zu verursachen".

Vor dem Hintergrund des diplomatischen Boykotts der Spiele durch die USA stützt sich der Artikel auf "gut informierte Quellen", die eine "Verschwörung" anprangern. "Anti-chinesische Kräfte" auf amerikanischem Boden würden Sportler aus mehreren Ländern dazu bringen, "ihre Unzufriedenheit mit China auszudrücken, sich während der Wettkämpfe passiv zu verhalten oder sogar die Teilnahme an den Spielen zu verweigern", so die Zeitung.

Im Gegenzug würde Washington den Aktiven "eine Entschädigung anbieten". Die USA wollten "während der Spiele Störungen erzeugen, um die Veranstaltung zu politisieren", hieß es weiter.

US-Behörden wiesen diese Anschuldigungen entschieden zurück. "Wir führen und koordinieren keine weltweiten Kampagnen im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen", teilte ein Sprecher der US-Botschaft in Peking der Nachrichtenagentur AFP mit: "Amerikanische Sportler haben das Recht, sich frei zu äußern, im Einklang mit dem Geist und der Charta der Olympischen Spiele, zu denen auch die Förderung der Menschenrechte gehört."

Wegen der Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, haben die USA und einige Verbündete, darunter Kanada, Australien und Großbritannien, erklärt, keine Regierungsvertreter zu den Winterspielen zu entsenden. Ihre Sportler werden jedoch an den Wettkämpfen teilnehmen.

Die US-Botschaft erklärte, dass Peking mit dem Artikel in der China Daily von seiner skandalösen Menschenrechtsbilanz ablenken wolle. "Wir erwarten von China, dass es die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Sportler - und aller Sportler -, die an den Spielen in Peking teilnehmen, gewährleistet und ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten respektiert", hieß es weiter.

Der chinesische Außenminister Wang Yi hatte die USA bereits am Donnerstag in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken aufgefordert, die Olympischen Spiele in Peking "nicht weiter zu stören".