Sportpolitik

Berlin (SID) - Biathlon-Olympiasieger Frank Ullrich tritt als Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag die Nachfolge von Dagmar Freitag an. Der 63-Jährige, als SPD-Abgeordneter frisch in den Bundestag eingezogen, wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung von den 19 Mitgliedern des Gremiums mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt.

Ullrich, 1980 Biathlon-Olympiasieger und später langjähriger Bundestrainer bei den Skijägern und im Skilanglauf, hatte bei der Bundestagswahl im September in Südthüringen ein Direktmandat geholt und sich dabei gegen den umstrittenen CDU-Gegenkandidaten Hans-Georg Maaßen durchgesetzt. Ullrich war von der SPD als Freitag-Nachfolger vorgeschlagen worden.

Freitag hatte seit 2009 den Sportausschuss geführt, dabei den deutschen Sport geprägt, Weichen für die Athletinnen und Athleten gestellt und war den mächtigen Funktionären kritisch gegenübergetreten. Die 68-Jährige war seit 1994 Mitglied des Bundestages. Ihr Stellvertreter Mahmut Özdemir war nach der Regierungsbildung von SPD, Grünen und FDP als Staatssekretär ins Innenministerium gewechselt.