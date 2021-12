Köln (SID) - Trotz der zunehmenden Kritik an China und nach dem von den USA initiierten diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 wird UN-Generalsekretär Antonio Guterres an der Eröffnungsfeier in Peking teilnehmen. Das erklärte ein Sprecher am Donnerstag. Guterres habe demnach eine Einladung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) angenommen.

Am Mittwoch hatten Großbritannien, Australien und Kanada verkündet, dass sie den USA folgen und keine Regierungsvertreter zu den Peking-Spielen (4. bis 20. Februar) schicken werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte einen solchen Schritt Deutschlands offen gelassen und angekündigt, sich mit den europäischen Partnern beraten zu wollen.