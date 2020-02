Sportpolitik

Köln (SID) - Die chinesische Anti-Doping-Agentur CHINADA nimmt ihre wegen des Coronavirus ausgesetzten Kontrollen wieder auf. Das teilte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA am Freitag mit. Noch in dieser Woche sollen vor allem Spitzensportler in besonders von Doping betroffenen Sportarten in China getestet werden.

Weniger als ein halbes Jahr vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) hatte die CHINADA am 3. Februar wegen des weiter um sich greifenden Coronavirus beschlossen, ihre Dopingkontrollen "aus Gründen des Gesundheitsschutzes" bis auf Weiteres auszusetzen.

Die WADA verwies darauf, dass chinesische Sportler im Ausland weiter kontrolliert wurden. Im Januar seien 114 Urin- und 80 Bluttests bei im Ausland trainierenden Athleten vorgenommen worden, für Februar seien 165 Urin- und 113 Bluttests geplant.