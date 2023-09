Anzeige

Die Utah Utes haben eine überraschende Niederlage gegen die Baylor Bears in letzter Sekunde abgewendet und gewinnen dank spätem Comeback mit 20:13.

Schwacher Auftritt vom Ersatzquarterback der Utah Utes, Bryson Barnes. Doch der dritte Mann rettet den Tag. Gegen die Baylor Bears führt Nate Johnson mit einem starken Drive kurz vor Schluss sein College erst zum Ausgleich, Jaylon Glover vollendet den Comeback-Sieg.

Fast zwei Viertel gelingt beiden Seiten nichts, bis Bears-Quarterback Robertson vor der Endzone die Angelegenheit in die eigenen Hände nimmt und läuft einen kurzen Touchdown zur Halbzeitführung in die Endzone. In der Crunchtime leistet er sich allerdings die folgenschwere zweite Interception, die Utah den Sieg beschert.

Für die Utes standen zwar nur 71 Yards (6/19 Completions) und eine Interception bei Barnes auf dem Zettel. Für den vermutlich letzten Drive setzte der Head Coach aber auf Nate Johnson, der in nur einem Drive 82 Yards sammelte und Ja'Quinden Jackson in Position zum Touchdown brachte. Nach der Interception brach Baylor endgültig ein, Running Back Glover besorgte 17 Sekunden vor Schluss den Sieg.

Eine letzte Hail Mary der Bears bleibt unbeantwortet. Utah steht mit dem Sieg nun bei einer Bilanz von 2-0, Baylor bliebt sieglos und fällt auf 0-2.