Was bedeutet NIL?

Über "Name, Image and Likeness" (kurz: NIL) können College-Athleten Geld verdienen, indem sie sich von Unternehmen als Werbefigur engagieren lassen. Dies ist Spielern erst seit 2021 erlaubt, als der Oberste Gerichtshof in den USA ein Verbot der NCAA nach einer Klage kippte. © IMAGO/ingimage